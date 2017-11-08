В России закончились вакцины от опаснейшего вирусного заболевания

В России закончились вакцины от полиомиелита. С проблемой дефицита столкнулись сразу в нескольких регионах, в том числе в Челябинской области, а также на Алтае и в Ярославле.

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Такая ситуация сложилась еще год назад, когда по инициативе Всемирной организации здравоохранения весь мир перешел на принципиально новый вид вакцин, которые не вызывают побочного эффекта. Но на всех ее пока не хватает, из-за этого поставки сократились почти в 14 раз. Как решают эту проблему в отдельно взятом регионе, поликлинике и семье, выясняла корреспондент НТВ Ольга Зенкова.



В поисках вакцины Мария Нечепуренко объехала практически все аптеки города. Но ответ везде один: препарата нет. Полиомиелит входит в национальный календарь обязательных прививок. Делают их бесплатно в детских поликлиниках. Но и там сейчас препарата нет. Первая вакцинация по плану в три месяца.



Мария Нечепуренко: «Вчера созванивалась с сестрой. Она живет в деревне Оричи под Кировом. У них такая же беда с полиомиелитом — нет вакцины».



Сообщения о дефиците приходят из разных регионов России: Калининград, Ульяновск, Алтай, Камчатка. Поликлиники Челябинска, например, получили всего 2% от необходимого количества доз.



Проблемы начались после того, как Всемирная организация здравоохранения выступила против применения так называемой «живой» вакцины от полиомиелита — это те самые красные капли, которые спасали от болезни несколько поколений детей. И все-таки в XXI веке препарат признали несовершенным. Крайне редко, но прививка сама вызывала паралич у тех, кто получал микродозу живого вируса.



Теперь ученые разработали новую вакцину — инактивированную. Другими словами, с убитым вирусом полиомиелита. Она легче переносится и безопасна даже для детей с ДЦП. Но в мире всего два производителя, которые ее выпускают: в Бельгии и во Франции.



Разрабатывать инактивированную вакцину четыре года назад начали и в России. Препарат уже проходит испытания на животных. Но обеспечить им российских малышей ученые смогут не раньше 2019 года.



Иммунологи встревожены. Полиомиелит передается легко: воздушно-капельным путем или через грязные руки. А вот последствия имеет самые тяжелые: вплоть до поражения центральной нервной системы.



Между тем в Минздраве не сомневаются, что сдержать рост заболеваемости получится. В поликлиники уже начали закупать многокомпонентную вакцину от дифтерии, столбняка, коклюша — в нее входит и полиомиелит. Препарат не подойдет малышам, которые уже получили прививку АКДС: она содержит те же вирусы. Остальных можно смело прививать.