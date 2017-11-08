Глава крымского УФАС перед смертью записал прощальное видеообращение

Следователи нашли прощальное видеообращение, которое перед смертью записал глава управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев.
Содержание ролика изучается правоохранителями, сообщил источник ТАСС.
Источник в правоохранительных органах региона: «По предварительной информации, в ходе следственных мероприятий, которые проводятся в квартире, где был найден повешенным Тимофей Кураев, обнаружено его прощальное видеообращение, содержание которого изучается».
О смерти чиновника сообщило крымское управление Следственного комитета. Ведомство организовало проверку по факту гибели мужчины. По неподтвержденным данным, Кураев, занимавший пост руководителя управления ФАС по Крыму с 2014 года, покончил жизнь самоубийством.
Источник в правоохранительных органах региона: «По предварительной информации, в ходе следственных мероприятий, которые проводятся в квартире, где был найден повешенным Тимофей Кураев, обнаружено его прощальное видеообращение, содержание которого изучается».
О смерти чиновника сообщило крымское управление Следственного комитета. Ведомство организовало проверку по факту гибели мужчины. По неподтвержденным данным, Кураев, занимавший пост руководителя управления ФАС по Крыму с 2014 года, покончил жизнь самоубийством.
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