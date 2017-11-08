Пользователи соцсетей шокированы играющими в русскую рулетку пермяками

Пользователи соцсетей широко обсуждают новую игру для искушенной и пресыщенной публики. Ее рабочее название — «Электрическая русская рулетка». Не исключено, что оценку этому развлечению поставят и правоохранители. Все дело в правилах: участникам предлагается встать в круг и выстрелить в затылок впереди стоящего из пистолета.

То, что людям нужны шоковые ощущения, пришло в голову чемпиону мира по универсальным боям из Перми. Валерий Ещенко придумал это, будучи в коме. Прислонив к голове товарища дуло револьвера, участники испытывают судьбу. Тот, кому не повезет, получает электрический разряд.



Русская рулетка по-пермски проходит в небольшом клубе. Участвуют в основном мужчины. Цель азартной игры — снять стресс и расслабиться. Но как тут выдохнешь, если вот-вот тебя ошарашит разряд тока? Выдержать напряжение и не дрогнуть в прямом смысле — и значит справиться с испытанием и пройти в следующий тур.



Идея перезарядить себя не пришла, а ударила в голову, рассказал Валерий Ещенко. После триумфального выступления на соревнованиях чемпион мира по универсальным боям улетел восстанавливать силы за границу. В Таиланде он заразился опасной инфекцией, а через два дня после возвращения в Россию впал в кому.



Валерий Ещенко: «В коме я был месяц. В одном из миров люди играли в такую игру. Подобные правила. Я не придумывал, я ее адаптировал к этой реальности».



Долгое лечение, реабилитация. Спортсмену пришлось заново учиться дышать. Через два года он мог самостоятельно ходить. Тогда Валерий Ещенко понял, что болевой порог — в голове, и с этим нужно что-то делать. Он запатентовал свое изобретение — электрический револьвер. Довел до ума саму систему, барабан, испытал сначала все на себе. Принцип прост: в оружии нет пуль. Вместо них — патроны с током, силу которого можно регулировать.



Свое участие в экстремальной забаве игроки мотивируют по-разному. Кем-то движет только азарт, кого-то брать в руки револьвер заставляет любопытство. Многие из тех, кто получил электрический разряд, утверждают, что это реально работает. Следующая игра запланирована на конец года — если, конечно, свои коррективы не внесут сотрудники прокуратуры и полицейские.