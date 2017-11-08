Убийце и педофилу из Оренбурга грозит пожизненный срок

Похититель
12-летней школьницы из Оренбурга готовится предстать перед судом. В СК заявили о завершении расследования громкого уголовного дела.
Юрий Тиунов напал на девочку во дворе жилого дома. Силой посадил в автомобиль и вывез в лес. Несколько часов школьницу искали правоохранители и волонтеры. Они первыми обнаружили машину, в которой злоумышленник удерживал ребенка.
Во время следственных действий выяснилось, что Тиунов причастен к исчезновению и других детей — в Пермском крае, откуда он родом. Изучив ДНК похитителя, сыщики предъявили ему обвинение еще в семи особо тяжких преступлениях. В том числе в убийстве первоклассника. Мужчине грозит пожизненное заключение.
Во время следственных действий выяснилось, что Тиунов причастен к исчезновению и других детей — в Пермском крае, откуда он родом. Изучив ДНК похитителя, сыщики предъявили ему обвинение еще в семи особо тяжких преступлениях. В том числе в убийстве первоклассника. Мужчине грозит пожизненное заключение.
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