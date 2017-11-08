Facebook и Twitter согласились выполнить требования Роскомнадзора

Американские социальные платформы Facebook и Twitter решили выполнить требования российского законодательства относительно хранения персональных данных россиян. В противном случае соцсетям грозила блокировка на территории России.
По информации газеты «Известия», Facebook намерен создать представительство в России, а Twitter планирует перенести в нашу страну серверы с персональными данными российских граждан. Таким образом обе компании выполнят требования закона «О персональных данных».
В Роскомнадзоре сообщили, что получили письмо от Twitter, в котором компания обещает локализовать базы данных на территории России к середине 2018 года. На сегодняшний день проверок компании в части исполнения законодательства о персональных данных не планируется.
Что касается Facebook, то представители компании уже занялись поиском в России кандидата на пост руководителя местного подразделения и подбирают офис.
В сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил, что компания Facebook в 2018 году должна исполнить российский закон о локализации персональных данных, либо соцсеть прекратит работу на территории РФ.
В Роскомнадзоре сообщили, что получили письмо от Twitter, в котором компания обещает локализовать базы данных на территории России к середине 2018 года. На сегодняшний день проверок компании в части исполнения законодательства о персональных данных не планируется.
Что касается Facebook, то представители компании уже занялись поиском в России кандидата на пост руководителя местного подразделения и подбирают офис.
В сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил, что компания Facebook в 2018 году должна исполнить российский закон о локализации персональных данных, либо соцсеть прекратит работу на территории РФ.
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