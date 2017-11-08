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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Госдуме назвали «бряцанием мускулами» размещение 44 ракет на Аляске

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    В Госдуме назвали «бряцанием мускулами» размещение 44 ракет на Аляске

    В Госдуме назвали «бряцанием мускулами» размещение 44 ракет на Аляске

    Размещение США ракет системы ПРО на Аляске не представляет прямой угрозы для России, это скорее политический жест. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

    Юрий Швыткин: «Прямой угрозы России нет, но и нельзя равнодушно смотреть на все эти вопросы. У нас нет необходимости усиливать где-то группировку. На каждый чих реагировать мы не будем. У нас достаточно сил и средств, которые сосредоточены на направлениях вероятной агрессии со стороны какого-либо противника».

    Он добавил, что Россия всегда в состоянии отреагировать на возможный удар, а размещение ракет на Аляске — это просто «бряцание мускулами, оружием со стороны США». Также парламентарий выразил надежду, что ни к чему хорошему это не приведет.

    Швыткин заявил, что размещение противоракет в большей степени является политическим шагом, сообщает НСН.

    На прошлой неделе США закончили размещение 44 ракет ПРО на Аляске. Их установили в пусковых шахтах на военной базе Fort Greely. Согласно официальной версии, они будут защищать американскую территорию от угроз со стороны КНДР и Ирана.

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