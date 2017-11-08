В московских школах пройдут уроки зимней безопасности

Для московских школьников проведут уроки зимней безопасности, в ходе которых напомнят правила использования новогодних фейерверков и поведения на водоемах в холодное время года.
Как сообщила Агентству городских новостей «Москва» член комиссии Мосгордумы по образованию Ирина Ильичёва, уроки зимней безопасности пройдут в рамках программы «За безопасность детства».
Ирина Ильичёва: «В преддверии новогодних праздников обязательно напомним школьникам о мерах предосторожности при использовании пиротехники. Напомним, как вести себя при гололеде, еще раз расскажем о правилах дорожного движения, необходимости носить на одежде светоотражающие элементы. Отдельная тема для разговора — безопасное поведение на льду зимой. Наша задача — объяснить школьникам, как может быть опасен лед на водоемах, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, если человек провалился под лед».
По словам Ильичёвой, проведение уроков зимней безопасности начнется на предстоящей неделе. Отмечается, что занятия будут проводить родители школьников, члены молодежных палат города и сотрудники МЧС.
Ирина Ильичёва: «В преддверии новогодних праздников обязательно напомним школьникам о мерах предосторожности при использовании пиротехники. Напомним, как вести себя при гололеде, еще раз расскажем о правилах дорожного движения, необходимости носить на одежде светоотражающие элементы. Отдельная тема для разговора — безопасное поведение на льду зимой. Наша задача — объяснить школьникам, как может быть опасен лед на водоемах, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, если человек провалился под лед».
По словам Ильичёвой, проведение уроков зимней безопасности начнется на предстоящей неделе. Отмечается, что занятия будут проводить родители школьников, члены молодежных палат города и сотрудники МЧС.
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