«Секрет на миллион»: Катя Семёнова впервые расскажет, почему покинула сцену

В субботу, 11 ноября, героиней программы «Секрет на миллион» станет звезда
80-х Катя Семёнова. Эстрадная певица и композитор ушла со сцены на пике популярности. Впервые она предельно честно расскажет, по какой причине завершила карьеру и что ей пришлось пережить.
Песни «Школьница» и «На минутку» в 80-е годы пела вся страна, а их исполнительница Катя Семёнова давала по 70 концертов в месяц. Также Екатерина снималась в кино, активно гастролировала за рубежом, а ее диски продавались миллионными тиражами.
Однако, несмотря на высокие заработки, состояния артистка так и не нажила. Певица расскажет ведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой, почему ездит на метро по пенсионному свидетельству и живет в однокомнатной квартире, которая досталась ей от родителей. А также откровенно признается, на что она потратила миллионные гонорары и с чем ее оставил после развода муж.
Но главное признание, на которое решится певица, — на всю страну она озвучит диагноз, из-за которого ей навсегда пришлось покинуть сцену. Катя Семёнова поведает, как лечилась от смертельной болезни, которой заразилась еще подростком.
О непростой личной жизни, борьбе с болезнями и предательстве близких людей Катя Семёнова расскажет в программе «Секрет на миллион» в субботу, 11 ноября. Смотрите выпуск в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Однако, несмотря на высокие заработки, состояния артистка так и не нажила. Певица расскажет ведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой, почему ездит на метро по пенсионному свидетельству и живет в однокомнатной квартире, которая досталась ей от родителей. А также откровенно признается, на что она потратила миллионные гонорары и с чем ее оставил после развода муж.
Но главное признание, на которое решится певица, — на всю страну она озвучит диагноз, из-за которого ей навсегда пришлось покинуть сцену. Катя Семёнова поведает, как лечилась от смертельной болезни, которой заразилась еще подростком.
О непростой личной жизни, борьбе с болезнями и предательстве близких людей Катя Семёнова расскажет в программе «Секрет на миллион» в субботу, 11 ноября. Смотрите выпуск в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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