Учительница на Украине заклеила рты второклассникам скотчем

В Кривом Роге разгорелся скандал после того, как стало известно, что в одной из школ преподаватель по хореографии заклеила рты ученикам скотчем.
Учительница решила применить к детям физическое наказание из-за того, что второклассники не слушали ее замечания. Об этом сообщает ТСН.
Скандал разгорелся после того, как с жалобой к руководству школу обратился отец одной из учениц, которой заклеили рот скотчем. По словам директора школы, в итоге педагог призналась, что действительно применила такое наказание к детям, женщина уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Людмила Дегтярёва, директор школы: «Она очень сожалеет. Она просила у родителей прощения. Объясняет так, будто это была шутка. Хотелось просто к дисциплине приучить, но, к сожалению, шутка была не очень приятной. Дети чувствовали себя униженными».
В свою очередь мнения родителей разделились. Одни были возмущены действиями педагога и ее «воспитательными методами». Другие наоборот встали на ее защиту и отметили, что до этого инцидента никаких претензий к ее работе не было. В администрации школы подчеркнули, что учительницу хореографии для детей искали два года, а педагог, оказавшаяся в центре скандала, занималась с детьми бесплатно.
Отметим, что в школах в последнее время не редко возникают подобные скандалы. Похожий случай произошел в Смоленске, где учительница заклеила рот скотчем ребенку за разговоры на уроке.
Скандал разгорелся после того, как с жалобой к руководству школу обратился отец одной из учениц, которой заклеили рот скотчем. По словам директора школы, в итоге педагог призналась, что действительно применила такое наказание к детям, женщина уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Людмила Дегтярёва, директор школы: «Она очень сожалеет. Она просила у родителей прощения. Объясняет так, будто это была шутка. Хотелось просто к дисциплине приучить, но, к сожалению, шутка была не очень приятной. Дети чувствовали себя униженными».
В свою очередь мнения родителей разделились. Одни были возмущены действиями педагога и ее «воспитательными методами». Другие наоборот встали на ее защиту и отметили, что до этого инцидента никаких претензий к ее работе не было. В администрации школы подчеркнули, что учительницу хореографии для детей искали два года, а педагог, оказавшаяся в центре скандала, занималась с детьми бесплатно.
Отметим, что в школах в последнее время не редко возникают подобные скандалы. Похожий случай произошел в Смоленске, где учительница заклеила рот скотчем ребенку за разговоры на уроке.
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