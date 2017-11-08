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9 ноября, 12:00
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    СК потребует экстрадиции Родченкова из США

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    • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
    СК потребует экстрадиции Родченкова из США

    СК потребует экстрадиции Родченкова из США

    СК потребует экстрадиции Родченкова из США
  • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников

    • Следственный комитет намерен потребовать экстрадиции из США бывшего исполняющего обязанности директора московского антидопингового центра Григория Родченкова, обвиняемого в РФ в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По словам Петренко, следователями собрано достаточное количество доказательств, что Родченков уничтожал допинг-пробы спортсменов, а также письма Всемирного антидопингового агентства (WADA) о хранении этих проб.

    Светлана Петренко: «В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, так как он скрывается за границей и объявлен в международный розыск, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США».

    Также Петренко сообщила, что следствием опровергнуты доводы эксперта WADA Ричарда Макларена о том, что на Олимпиаде в Сочи положительные допинг-пробы российских спортсменов якобы менялись на отрицательные. Также она сообщила, что удалось опровергнуть слухи о существовании в РФ государственной допинговой программы, якобы созданной для завоевания спортсменами большого количества медалей.

    смотретьСКР: Родченков склонял спортсменов к употреблению допинга
    СКР: Родченков склонял спортсменов к употреблению допинга
    Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сейчас проживает в США. Он является главным свидетелем в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. Именно этот доклад послужил причиной международного допинг-скандала вокруг российских спортсменов и отстранении части из них от Олимпиады в Бразилии.

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