СК потребует экстрадиции Родченкова из США

Следственный комитет намерен потребовать экстрадиции из США бывшего исполняющего обязанности директора московского антидопингового центра Григория Родченкова, обвиняемого в РФ в злоупотреблении полномочиями и уничтожении
допинг-проб спортсменов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По словам Петренко, следователями собрано достаточное количество доказательств, что Родченков уничтожал допинг-пробы спортсменов, а также письма Всемирного антидопингового агентства (WADA) о хранении этих проб.
Светлана Петренко: «В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, так как он скрывается за границей и объявлен в международный розыск, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США».
Также Петренко сообщила, что следствием опровергнуты доводы эксперта WADA Ричарда Макларена о том, что на Олимпиаде в Сочи положительные допинг-пробы российских спортсменов якобы менялись на отрицательные. Также она сообщила, что удалось опровергнуть слухи о существовании в РФ государственной допинговой программы, якобы созданной для завоевания спортсменами большого количества медалей.
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сейчас проживает в США. Он является главным свидетелем в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. Именно этот доклад послужил причиной международного допинг-скандала вокруг российских спортсменов и отстранении части из них от Олимпиады в Бразилии.
Светлана Петренко: «В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, так как он скрывается за границей и объявлен в международный розыск, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США».
Также Петренко сообщила, что следствием опровергнуты доводы эксперта WADA Ричарда Макларена о том, что на Олимпиаде в Сочи положительные допинг-пробы российских спортсменов якобы менялись на отрицательные. Также она сообщила, что удалось опровергнуть слухи о существовании в РФ государственной допинговой программы, якобы созданной для завоевания спортсменами большого количества медалей.
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сейчас проживает в США. Он является главным свидетелем в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. Именно этот доклад послужил причиной международного допинг-скандала вокруг российских спортсменов и отстранении части из них от Олимпиады в Бразилии.
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