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    В день 100-летия Октября вандалы осквернили памятник Ленину в Петербурге

    3 комментария
    • Фото: Вестник Петербург / facebook.com
    В день <nobr>100-летия</nobr> Октября вандалы осквернили памятник Ленину в Петербурге

    В день 100-летия Октября вандалы осквернили памятник Ленину в Петербурге

    В день <nobr>100-летия</nobr> Октября вандалы осквернили памятник Ленину в Петербурге
  • Фото: Вестник Петербург / facebook.com

    • Неизвестные облили краской памятник вождю мирового пролетариата в Санкт-Петербурге.

    Фасад монумента, расположенного в парке в Красном Селе, залили красной краской накануне рано утром. Кроме того, на груди каменного Ленина вандалы написали слово «палач», а на деревьях развесили листовки с цитатами вождя.

    Сообщается, что памятнику уже вернули прежний вид, правоохранители начали поиск злоумышленников, сообщает «Интерфакс».

    ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по статье 214 УК РФ „Вандализм“, направленные на установление личности злоумышленника».

    Накануне в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата. Об инциденте сообщили в полицию очевидцы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили рядом с памятником еще несколько ведер цемента. Их злоумышленники бросили на месте преступления.

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