В день 100-летия Октября вандалы осквернили памятник Ленину в Петербурге

Неизвестные облили краской памятник вождю мирового пролетариата в
Санкт-Петербурге.
Фасад монумента, расположенного в парке в Красном Селе, залили красной краской накануне рано утром. Кроме того, на груди каменного Ленина вандалы написали слово «палач», а на деревьях развесили листовки с цитатами вождя.
Сообщается, что памятнику уже вернули прежний вид, правоохранители начали поиск злоумышленников, сообщает «Интерфакс».
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по статье 214 УК РФ „Вандализм“, направленные на установление личности злоумышленника».
Накануне в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата. Об инциденте сообщили в полицию очевидцы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили рядом с памятником еще несколько ведер цемента. Их злоумышленники бросили на месте преступления.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал произошедшее «неприемлемым кощунством против всех европейских ценностей».
Сообщается, что памятнику уже вернули прежний вид, правоохранители начали поиск злоумышленников, сообщает «Интерфакс».
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по статье 214 УК РФ „Вандализм“, направленные на установление личности злоумышленника».
Накануне в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата. Об инциденте сообщили в полицию очевидцы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили рядом с памятником еще несколько ведер цемента. Их злоумышленники бросили на месте преступления.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал произошедшее «неприемлемым кощунством против всех европейских ценностей».
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