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9 ноября, 12:00
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    Турчак стал вице-спикером Совета Федерации

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    Турчак стал вице-спикером Совета Федерации

    Турчак стал <nobr>вице-спикером</nobr> Совета Федерации

    Бывший губернатор Псковской области, исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак занял пост вице-спикера Совета Федерации.

    За кандидатуру Турчака сенаторы проголосовали в среду в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

    Предложение сделать Турчака заместителем председателя палаты озвучила спикер СФ Валентина Матвиенко. Ранее сенаторы поддержали идею увеличить количество должностей вице-спикера СФ с пяти до шести.

    смотретьМедведев назначил Турчака и. о. секретаря генсовета «Единой России»
    Медведев назначил Турчака и. о. секретаря генсовета «Единой России»
    В октябре Владимир Путин освободил Турчака от должности губернатора Псковской области по собственному желанию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия».

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