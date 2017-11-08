Турчак стал вице-спикером Совета Федерации

Бывший губернатор Псковской области, исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак занял пост
вице-спикера Совета Федерации.
За кандидатуру Турчака сенаторы проголосовали в среду в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.
Предложение сделать Турчака заместителем председателя палаты озвучила спикер СФ Валентина Матвиенко. Ранее сенаторы поддержали идею увеличить количество должностей вице-спикера СФ с пяти до шести.
В октябре Владимир Путин освободил Турчака от должности губернатора Псковской области по собственному желанию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия».
Предложение сделать Турчака заместителем председателя палаты озвучила спикер СФ Валентина Матвиенко. Ранее сенаторы поддержали идею увеличить количество должностей вице-спикера СФ с пяти до шести.
В октябре Владимир Путин освободил Турчака от должности губернатора Псковской области по собственному желанию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия».
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