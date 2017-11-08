Глава крымского УФАС найден мертвым в своей квартире

В Крыму выясняют обстоятельства смерти главы регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Тимофей Кураев был обнаружен мертвым в собственной квартире.
О смерти чиновника сообщило крымское управление Следственного комитета. В ведомстве организована проверка по факту гибели мужчины. Подробности случившегося следствие намерено озвучить в ближайшее время.
По неподтвержденным данным, Кураев покончил жизнь самоубийством.
Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 году закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 1996 года работал в органах внутренних дел. В 1999 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли. Кураев возглавил управление ФАС на полуострове в 2014 году, напоминает РИА Новости.
По неподтвержденным данным, Кураев покончил жизнь самоубийством.
Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 году закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 1996 года работал в органах внутренних дел. В 1999 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли. Кураев возглавил управление ФАС на полуострове в 2014 году, напоминает РИА Новости.
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