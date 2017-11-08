Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Воронежской области

Семья из пяти человек погибла в городе Эртиль Воронежской области, следователи начали проверку.
Как сообщили в СУ СК по Воронежской области, пожар произошел в жилом доме.
Из сообщения СУ СК по Воронежской области: «После тушения огня обнаружены тела 29-летнего мужчины, 37-летней женщины и троих малолетних детей. Следственными органами проводится доследственная проверка».
По данным регионального управления МЧС, пожар начался около 5:20 мск, к его ликвидации привлекались 9 человек, использовались 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается, на месте работают следователи, следователи-криминалисты и сотрудники полиции.
Из сообщения СУ СК по Воронежской области: «После тушения огня обнаружены тела 29-летнего мужчины, 37-летней женщины и троих малолетних детей. Следственными органами проводится доследственная проверка».
По данным регионального управления МЧС, пожар начался около 5:20 мск, к его ликвидации привлекались 9 человек, использовались 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается, на месте работают следователи, следователи-криминалисты и сотрудники полиции.
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