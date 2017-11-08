Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в убийстве 4-летнего сына

Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве собственного четырехлетнего сына.
Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, 5 ноября по заявлению матери было возбуждено дело о пропаже ребенка, в тот же день следователи обнаружили тело погибшего мальчика с признаками насильственной смерти в одном из гаражей в Нижнем Новгороде.
По версии следствия, 3 ноября житель Нижнего Новгорода забрал четырехлетнего сына из детского сада, но так и не привел его домой к матери. Как сообщает следствие, 34-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве сына.
По версии следствия, 3 ноября житель Нижнего Новгорода забрал четырехлетнего сына из детского сада, но так и не привел его домой к матери. Как сообщает следствие, 34-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве сына.
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