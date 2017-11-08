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    Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в убийстве 4-летнего сына

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    Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в убийстве 4-летнего сына

    Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в убийстве <nobr>4-летнего</nobr> сына

    Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве собственного четырехлетнего сына.

    Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, 5 ноября по заявлению матери было возбуждено дело о пропаже ребенка, в тот же день следователи обнаружили тело погибшего мальчика с признаками насильственной смерти в одном из гаражей в Нижнем Новгороде.

    По версии следствия, 3 ноября житель Нижнего Новгорода забрал четырехлетнего сына из детского сада, но так и не привел его домой к матери. Как сообщает следствие, 34-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве сына.

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