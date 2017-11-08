Mercedes за 8 млн рублей украли у пенсионерки на западе Москвы

На Мичуринском проспекте в столице у женщины украли иномарку стоимостью 8 млн рублей.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу, вечером 7 ноября в службу «02» обратилась неработающая женщина 1957 года рождения, которая сообщила о краже своего автомобиля.
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу неизвестный похитил принадлежащий заявительнице автомобиль Mercedes-Benz S 400 и скрылся. Материальный ущерб составил 8 млн рублей».
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, сотрудники МВД разыскивают подозреваемого и похищенную иномарку.
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу неизвестный похитил принадлежащий заявительнице автомобиль Mercedes-Benz S 400 и скрылся. Материальный ущерб составил 8 млн рублей».
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, сотрудники МВД разыскивают подозреваемого и похищенную иномарку.
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