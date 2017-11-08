Пропавший в Амурской области глава поселка найден убитым

В Приамурье нашли тело главы поселка Новобурейский Андрея Новокрещёнова, который исчез 2 ноября.
Глава Бурейского района Андрей Литвинов в интервью «Интерфаксу» подтвердил факт гибели Новокрещёнова, отказавшись сообщить подробности. Литвинов назвал дату похорон, отметив, что у погибшего остались трое детей.
Андрей Литвинов, глава Бурейского района: «У Андрея Сергеевича осталось трое детей. Администрация Бурейского района помогает родственникам в организации похорон, которые состоятся в четверг. Что касается обстоятельств смерти, этим занимается следствие».
На официальной странице администрации поселка Новобурейский в Instagram отмечается, что Андрей Сергеевич был «прекрасным руководителем, знающим свою работу, болеющим за нее всей душой».
Наш Андрей Сергеевич был прекрасным руководителем, знающим свою работу, болеющим за неё всей душой! Но прежде всего он был замечательным человеком: добрым, позитивным, отзывчивым, неравнодушным, готовым прийти на помощь. Один из немногих, кто радел за здоровый образ жизни и всеми силами пытающийся нести это в народ, кроме того, он верил в нашу молодежь, и внимательно относился к их советам и просьбам, активно сотрудничая с «Молодой гвардией». Это невосполнимая утрата для нас, как его коллег, и личная для каждого, так и для всего посёлка. Мы всегда будем помнить его таким: улыбающимся, энергичным и справедливым! Очень жаль, что не все могли понимать, что возможности Главы ограничены, и он не всесилен. Коллектив МКУ Администрация рп. Новобурейский выражает соболезнования родным и близким Андрея Сергеевича. Скорбим вместе с вами. Прощание состоится 09 ноября, в ритуальном зале, с 11.00 до 13.00 часов.
Информации о гибели чиновника от правоохранительных органов пока не поступало.
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