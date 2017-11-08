Четверо погибли в ДТП с автобусом на Алтае

Четыре человека стали жертвами аварии с автобусом на
106-м километре автодороги «А-322» в Топчихинском районе Алтайского края.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: «В ДТП, по предварительным данным, погибли четыре человека. Столкнулись пассажирский автобус и два легковых автомобиля».
По официальным данным ГУ МВД по региону, в результате аварии водители и пассажиры автомобилей Toyota и Renault погибли на месте до прибытия медиков. В автобусе пострадавших нет.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota на мосту не справился с управлением и выехал на встречную полосу, наехал на ограждение и столкнулся с рейсовым автобусом Foton. После этого водитель Renault, двигавшийся в попутном направлении, столкнулся с транспортными средствами.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.
Источник: «В ДТП, по предварительным данным, погибли четыре человека. Столкнулись пассажирский автобус и два легковых автомобиля».
По официальным данным ГУ МВД по региону, в результате аварии водители и пассажиры автомобилей Toyota и Renault погибли на месте до прибытия медиков. В автобусе пострадавших нет.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota на мосту не справился с управлением и выехал на встречную полосу, наехал на ограждение и столкнулся с рейсовым автобусом Foton. После этого водитель Renault, двигавшийся в попутном направлении, столкнулся с транспортными средствами.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.
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