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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    СМИ: Бразилия отказалась присоединиться к соглашению ОПЕК+

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    СМИ: Бразилия отказалась присоединиться к соглашению ОПЕК+

    СМИ: Бразилия отказалась присоединиться к соглашению ОПЕК+

    Бразилия отвергла неформальное предложение Саудовской Аравии присоединиться к соглашению, которое регламентирует ограничения объемов добычи нефти.

    Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на секретаря по нефти, природному газу и возобновляемым источникам энергии министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марсио Феликса.

    Феликс уточнил, что на прошлой неделе с ним связался министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

    Марсио Феликс: «Они обеспокоены ростом производства в Бразилии. Мы уже объясняли, что Бразилия не может этого сделать».

    Напомним, в конце прошлого года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Позднее срок его действия продлили до конца марта 2018 года.

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