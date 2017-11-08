СМИ: Бразилия отказалась присоединиться к соглашению ОПЕК+

Бразилия отвергла неформальное предложение Саудовской Аравии присоединиться к соглашению, которое регламентирует ограничения объемов добычи нефти.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на секретаря по нефти, природному газу и возобновляемым источникам энергии министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марсио Феликса.
Феликс уточнил, что на прошлой неделе с ним связался министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Марсио Феликс: «Они обеспокоены ростом производства в Бразилии. Мы уже объясняли, что Бразилия не может этого сделать».
Напомним, в конце прошлого года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Позднее срок его действия продлили до конца марта 2018 года.
Феликс уточнил, что на прошлой неделе с ним связался министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Марсио Феликс: «Они обеспокоены ростом производства в Бразилии. Мы уже объясняли, что Бразилия не может этого сделать».
Напомним, в конце прошлого года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Позднее срок его действия продлили до конца марта 2018 года.
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