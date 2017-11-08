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Деловое утро НТВ
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков

    Вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков

    Вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • В России вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков. Теперь водитель автомобиля, въезжая на круговой перекресток равнозначных дорог, обозначенный дорожным знаком «Круговое движение», обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, уже движущимся по кругу.

    Пресс-центр МВД: «Если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями».

    Как сообщает ТАСС, в МВД отметили, что ранее в разных регионах страны или даже в пределах одного города схемы проезда таких перекрестков могли отличались друг от друга, что приводило к образованию на них заторов и аварий. Теперь эта проблема должна уйти в прошлое.

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