В России вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков. Теперь водитель автомобиля, въезжая на круговой перекресток равнозначных дорог, обозначенный дорожным знаком «Круговое движение», обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, уже движущимся по кругу.
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Пресс-центр МВД: «Если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями».
Как сообщает ТАСС, в МВД отметили, что ранее в разных регионах страны или даже в пределах одного города схемы проезда таких перекрестков могли отличались друг от друга, что приводило к образованию на них заторов и аварий. Теперь эта проблема должна уйти в прошлое.
Ранее специалисты выяснили, как изменится пропускная способность российских дорог после внесения изменений в ПДД.
Как сообщает ТАСС, в МВД отметили, что ранее в разных регионах страны или даже в пределах одного города схемы проезда таких перекрестков могли отличались друг от друга, что приводило к образованию на них заторов и аварий. Теперь эта проблема должна уйти в прошлое.
Ранее специалисты выяснили, как изменится пропускная способность российских дорог после внесения изменений в ПДД.
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