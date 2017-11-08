СМИ: Apple обвинили в нарушении патента

Израильский стартап Corephotonics подал в суд на корпорацию Apple, обвинив ее в нарушении патента на технологию, используемую в камерах для смартфонов.
Как сообщает сайт The Verge, глава израильской компании встречался с представителями Apple и предлагал партнерство. В корпорации высоко оценили технологию разработанную и запатентованную Corephotonics технологию двойной камеры, но отказались лицензировать ее. Однако позже, согласно заявлению стартапа, Apple применили разработку в своих смартфонах iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.
Представители израильской фирмы уверяют: американская корпорация изначально не скрывала, что может нарушить патент без особых последствий. Якобы участвовавший в переговорах сотрудник Apple заявил, что даже если Corephotonics решит подать в суд, им не удастся ничего добиться, потому что процесс затянется на годы и будет стоить стартапу миллионы долларов.
В итоге израильская компания все-таки решилась отправиться в суд. Кроме компенсации, размер которой не указывается, Corephotonics также требуют запретить Apple использовать технологию. В американской корпорации пока никак не прокомментировали ситуацию.
Представители израильской фирмы уверяют: американская корпорация изначально не скрывала, что может нарушить патент без особых последствий. Якобы участвовавший в переговорах сотрудник Apple заявил, что даже если Corephotonics решит подать в суд, им не удастся ничего добиться, потому что процесс затянется на годы и будет стоить стартапу миллионы долларов.
В итоге израильская компания все-таки решилась отправиться в суд. Кроме компенсации, размер которой не указывается, Corephotonics также требуют запретить Apple использовать технологию. В американской корпорации пока никак не прокомментировали ситуацию.
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