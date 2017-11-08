Назван самый привлекательный для туристов город

Назван город, ставший самым привлекательным для туристов в 2017 году. Согласно данным компании Euromonitor International, больше всего людей — 25,7 миллиона — посетили Гонконг.
В отчете указано, что на втором месте по посещаемости в этом году оказался Бангкок (23,3 миллиона туристов), а на третьем — Лондон (19,8 миллиона). Кроме того, в первую десятку вошли Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.
Что касается России, то в рейтинге отметили Москва (49-е место и 4,6 миллиона туристов) и Санкт-Петербург (73-е место с 2,9 миллиона). Оба города опустились на три пункта по сравнению с 2016 годом. Однако, согласно прогнозу, показатели будут постепенно улучшаться.
Что касается России, то в рейтинге отметили Москва (49-е место и 4,6 миллиона туристов) и Санкт-Петербург (73-е место с 2,9 миллиона). Оба города опустились на три пункта по сравнению с 2016 годом. Однако, согласно прогнозу, показатели будут постепенно улучшаться.
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