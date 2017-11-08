Главу Минторга США уличили во лжи

Министр торговли США Уилбур Росс намеренно завысил размер своего состояния, чтобы попасть в рейтинг миллиардеров журнала Forbes.
В 2015 году Росс сообщил журналистам Forbes, что его капитал составляет порядка 3,7 млрд долларов. В издании его состояние тогда оценили примерно в 2,9 млрд долларов, но Росс утверждал, что данная сумма занижена. Однако данные, которое Росс был вынужден раскрыть после вступления в должность министра торговли в администрации Трампа, свидетельствуют о том, что его состояние не превышает 700 миллионов долларов.
Forbes: «После изучения формы по раскрытию финансовых данных, которую он подал после его назначения в кабинет президента Дональда Трампа и которая показала менее чем 700 миллионов долларов в активах, Forbes намерен удалить его из рейтинга».
Росс попытался оправдать несовпадение тем, что передал капитал в трастовый фонд, который управляется членам его семьи. Однако никаких подтверждений этому нет.
«Кажется очевидным, что Росс лгал нам», — заключает издание.
Forbes: «После изучения формы по раскрытию финансовых данных, которую он подал после его назначения в кабинет президента Дональда Трампа и которая показала менее чем 700 миллионов долларов в активах, Forbes намерен удалить его из рейтинга».
Росс попытался оправдать несовпадение тем, что передал капитал в трастовый фонд, который управляется членам его семьи. Однако никаких подтверждений этому нет.
«Кажется очевидным, что Росс лгал нам», — заключает издание.
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