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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Главу Минторга США уличили во лжи

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    • Фото: Reuters © 2017, Mary Turner
    Главу Минторга США уличили во лжи

    Главу Минторга США уличили во лжи

    Главу Минторга США уличили во лжи
  • Фото: Reuters © 2017, Mary Turner

    • Министр торговли США Уилбур Росс намеренно завысил размер своего состояния, чтобы попасть в рейтинг миллиардеров журнала Forbes.

    В 2015 году Росс сообщил журналистам Forbes, что его капитал составляет порядка 3,7 млрд долларов. В издании его состояние тогда оценили примерно в 2,9 млрд долларов, но Росс утверждал, что данная сумма занижена. Однако данные, которое Росс был вынужден раскрыть после вступления в должность министра торговли в администрации Трампа, свидетельствуют о том, что его состояние не превышает 700 миллионов долларов.

    Forbes: «После изучения формы по раскрытию финансовых данных, которую он подал после его назначения в кабинет президента Дональда Трампа и которая показала менее чем 700 миллионов долларов в активах, Forbes намерен удалить его из рейтинга».

    Росс попытался оправдать несовпадение тем, что передал капитал в трастовый фонд, который управляется членам его семьи. Однако никаких подтверждений этому нет.

    «Кажется очевидным, что Росс лгал нам», — заключает издание.

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