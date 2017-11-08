Twitter удвоил число символов в сообщениях

Сервис микроблогов Twitter вдвое увеличил допустимое число знаков в сообщениях. Теперь разрешенный объем — 280 символов.
Генеральный директор компании Джек Дорси сообщил об изменениях в своем аккаунте.
В официальном блоге компании отмечается, что увеличение числа символов не коснулось японского, корейского и китайского языков.
Напомним, недавно Twitter временно отключил аккаунт президента США Дональда Трампа, который известен своей любовью к публикации сообщений в микроблоге. Позже в компании пояснили, что это произошло по ошибке одного из сотрудников.
140+140!— jack (@jack) 7 ноября 2017 г.
В официальном блоге компании отмечается, что увеличение числа символов не коснулось японского, корейского и китайского языков.
Напомним, недавно Twitter временно отключил аккаунт президента США Дональда Трампа, который известен своей любовью к публикации сообщений в микроблоге. Позже в компании пояснили, что это произошло по ошибке одного из сотрудников.
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