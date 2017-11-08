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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Twitter удвоил число символов в сообщениях

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    Twitter удвоил число символов в сообщениях

    Twitter удвоил число символов в сообщениях

    Сервис микроблогов Twitter вдвое увеличил допустимое число знаков в сообщениях. Теперь разрешенный объем — 280 символов.

    Генеральный директор компании Джек Дорси сообщил об изменениях в своем аккаунте.


    В официальном блоге компании отмечается, что увеличение числа символов не коснулось японского, корейского и китайского языков.

    Напомним, недавно Twitter временно отключил аккаунт президента США Дональда Трампа, который известен своей любовью к публикации сообщений в микроблоге. Позже в компании пояснили, что это произошло по ошибке одного из сотрудников.

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