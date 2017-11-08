В ДНР заявили о взрыве на складе боеприпасов ВСУ

В оперативном командовании ДНР заявили о взрыве на складе с боеприпасами, находящемся в подконтрольном Киеву населенном пункте Опытное в Донбассе.
Как сообщает РИА Новости, в командовании опровергли сообщение Киева о взрыве на принадлежащем ополченцам складе, который якобы привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры в Донецке.
Оперативное командование ДНР: «Судя по заявлению, командование ВСУ абсолютно не владеет обстановкой и в своем сообщении указало, что Опытное находится на территории, подконтрольной ДНР. Это, конечно, льстит нам. Но требуется уточнение: трагедия произошла на временно оккупированной территории ВСУ, и вся ответственность за происшествие лежит исключительно на личном составе ВСУ».
Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной республики более 2000 боеприпасов, в том числе снарядов крупного калибра, ракет и мин. В Донецке были повреждены жилые дома. Александр Захарченко заявил, что ДНР удалось уничтожить две артиллерийские батареи украинских силовиков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками жилых районов Донецка, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.
Оперативное командование ДНР: «Судя по заявлению, командование ВСУ абсолютно не владеет обстановкой и в своем сообщении указало, что Опытное находится на территории, подконтрольной ДНР. Это, конечно, льстит нам. Но требуется уточнение: трагедия произошла на временно оккупированной территории ВСУ, и вся ответственность за происшествие лежит исключительно на личном составе ВСУ».
Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной республики более 2000 боеприпасов, в том числе снарядов крупного калибра, ракет и мин. В Донецке были повреждены жилые дома. Александр Захарченко заявил, что ДНР удалось уничтожить две артиллерийские батареи украинских силовиков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками жилых районов Донецка, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.
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