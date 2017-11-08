Могерини заявила о возможности введения новых санкций против Сирии

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Сирии на фоне доклада совместного механизма ООН — ОЗХО по расследованию химических атак в стране.
Как сообщает РИА Новости, Могерини отметила, что ЕС принимала меры при каждом случае подтверждения использования химического оружия в Сирии.
Федерика Могерини: «В июле 2017 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения. Рассматриваются новые санкции, чтобы исключить безнаказанность. ЕС призывает все страны использовать свое влияние, чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия сирийским режимом, и призывает союзников режима, в частности, Россию, осуществить с этой целью подобающее давление на сирийский режим».
В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что механизм ООН — ОЗХО по расследованию химатак в Сирии без изменения подходов к работе может стать орудием для сведения политических счетов с сирийскими властями. Как сообщает ТАСС, он также отметил, что в этот раз эксперты представили доклад «весьма посредственного качества», а содержащиеся в нем выводы «не выдерживают никакой критики».
Ранее сообщалось, что Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции по расследованию химатак в Сирии. Документ обновляет мандат работы экспертов совместного механизма ООН И ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в САР до мая 2018 года с возможностью дальнейшего продления. О подготовке нового проекта резолюции заявили и США. Постпред страны при ООН сообщила, что он будет учитывать предложения России.
Федерика Могерини: «В июле 2017 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения. Рассматриваются новые санкции, чтобы исключить безнаказанность. ЕС призывает все страны использовать свое влияние, чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия сирийским режимом, и призывает союзников режима, в частности, Россию, осуществить с этой целью подобающее давление на сирийский режим».
В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что механизм ООН — ОЗХО по расследованию химатак в Сирии без изменения подходов к работе может стать орудием для сведения политических счетов с сирийскими властями. Как сообщает ТАСС, он также отметил, что в этот раз эксперты представили доклад «весьма посредственного качества», а содержащиеся в нем выводы «не выдерживают никакой критики».
Ранее сообщалось, что Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции по расследованию химатак в Сирии. Документ обновляет мандат работы экспертов совместного механизма ООН И ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в САР до мая 2018 года с возможностью дальнейшего продления. О подготовке нового проекта резолюции заявили и США. Постпред страны при ООН сообщила, что он будет учитывать предложения России.
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