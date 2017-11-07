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    Российские саперы за сутки уничтожили 633 взрывоопасных предмета в Дейр-эз-Зоре

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    • Фото: РИА Новости
    Российские саперы за сутки уничтожили 633 взрывоопасных предмета в <nobr>Дейр-эз-Зоре</nobr>

    Российские саперы за сутки уничтожили 633 взрывоопасных предмета в Дейр-эз-Зоре

    Российские саперы за сутки уничтожили 633 взрывоопасных предмета в <nobr>Дейр-эз-Зоре</nobr>
  • Фото: РИА Новости

    • Российские военные специалисты Международного противоминного центра ВС РФ за сутки разминировали и уничтожили 633 взрывоопасных предмета в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщили сегодня в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

    Центр по примирению враждующих сторон: «За сутки проверено 22 гектара территории города и его окрестностей, пять километров дорог, 32 здания, обнаружено и уничтожено 633 взрывоопасных предмета».

    Продолжается также работа по возвращению мирных жителей в свои дома, которые они покинули с началом боевых действий. Центр по примирению враждующих сторон в этом деле активно сотрудничает с органами местного самоуправления.

    Центр по примирению враждующих сторон: «За сутки в места постоянного жительства возвратились 61 человек. В провинции Алеппо 33, Хама и Хомс по 14
    человек».

    Кроме того, на освобожденных от боевиков территориях ведутся восстановительные работы. В частности, в провинции Эль-Кунейтра уже восстановлена трансформаторная станция, которую вывели из строя террористы, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

    В пятницу, 3 ноября, Дамаск объявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков запрещенной группировки ИГИЛ. При этом сообщалось, что террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.

    смотретьРанение журналистов в Сирии: видео первых минут после взрыва
    Ранение журналистов в Сирии: видео первых минут после взрыва
    6 ноября стало известно, что при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора рядом со съемочными группами телеканалов НТВ и «Звезда» взорвался управляемый фугас. Кроме журналистов пострадали пятеро военнослужащих Международного противоминного центра. Сразу после возвращения в Россию всех раненых отправили в госпиталь. Корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, а также корреспонденты «Звезды» Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский рассказали о пережитой атаке террористов и своем самочувствии.

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