Российские саперы за сутки уничтожили 633 взрывоопасных предмета в Дейр-эз-Зоре

Российские военные специалисты Международного противоминного центра ВС РФ за сутки разминировали и уничтожили 633 взрывоопасных предмета в
Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщили сегодня в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
Центр по примирению враждующих сторон: «За сутки проверено 22 гектара территории города и его окрестностей, пять километров дорог, 32 здания, обнаружено и уничтожено 633 взрывоопасных предмета».
Продолжается также работа по возвращению мирных жителей в свои дома, которые они покинули с началом боевых действий. Центр по примирению враждующих сторон в этом деле активно сотрудничает с органами местного самоуправления.
Центр по примирению враждующих сторон: «За сутки в места постоянного жительства возвратились 61 человек. В провинции Алеппо 33, Хама и Хомс по 14
человек».
Кроме того, на освобожденных от боевиков территориях ведутся восстановительные работы. В частности, в провинции Эль-Кунейтра уже восстановлена трансформаторная станция, которую вывели из строя террористы, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
В пятницу, 3 ноября, Дамаск объявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков запрещенной группировки ИГИЛ. При этом сообщалось, что террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.
6 ноября стало известно, что при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора рядом со съемочными группами телеканалов НТВ и «Звезда» взорвался управляемый фугас. Кроме журналистов пострадали пятеро военнослужащих Международного противоминного центра. Сразу после возвращения в Россию всех раненых отправили в госпиталь. Корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, а также корреспонденты «Звезды» Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский рассказали о пережитой атаке террористов и своем самочувствии.
Продолжается также работа по возвращению мирных жителей в свои дома, которые они покинули с началом боевых действий. Центр по примирению враждующих сторон в этом деле активно сотрудничает с органами местного самоуправления.
Центр по примирению враждующих сторон: «За сутки в места постоянного жительства возвратились 61 человек. В провинции Алеппо 33, Хама и Хомс по 14
человек».
Кроме того, на освобожденных от боевиков территориях ведутся восстановительные работы. В частности, в провинции Эль-Кунейтра уже восстановлена трансформаторная станция, которую вывели из строя террористы, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
В пятницу, 3 ноября, Дамаск объявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков запрещенной группировки ИГИЛ. При этом сообщалось, что террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.
6 ноября стало известно, что при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора рядом со съемочными группами телеканалов НТВ и «Звезда» взорвался управляемый фугас. Кроме журналистов пострадали пятеро военнослужащих Международного противоминного центра. Сразу после возвращения в Россию всех раненых отправили в госпиталь. Корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, а также корреспонденты «Звезды» Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский рассказали о пережитой атаке террористов и своем самочувствии.
Комментарии