СМИ: Техасский стрелок был пациентом психиатрической больницы

Устроивший бойню в церкви Девин Келли проходил курс лечения в психиатрической больнице, но сбежал оттуда.
Как сообщает телекомпания CNN, Келли попал в лечебное учреждение после того, как в 2012 году избил свою жену и малолетнего ребенка. Кроме того, однажды мужчина пытался незаконно пронести огнестрельное оружие на базу ВВС, на которой служил, и угрожал расправой старшим по званию.
Позже Келли сбежал из больницы и был задержан неподалеку от мексиканской границы. Он признал вину в домашнем насилии и был приговорен военным судом к 12 месяцам заключения. Согласно закону, после этого Келли должны были запретить покупать оружие, однако ВВС США по какой-то причине не передали информацию ФБР.
Ранее о неуравновешенности техасского стрелка заявлял президент США Дональд Трамп.
Напомним, 5 ноября бывший военный Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви в Сазерленд-Спрингс, штат Техас. Ранения получили более 20 человек. Преступник пытался скрыться на своем автомобиле. Его догнал и ранил один из местных жителей. После Келли был обнаружен мертвым в машине. По данным следствия, он покончил с собой. Полиция предполагает, что мотивом кровавой расправы могли стать семейные проблемы. Бывшие тесть и теща не были в этот день на службе, но погибла бабушка бывшей жены убийцы. Расстрел попал на видео.
Позже Келли сбежал из больницы и был задержан неподалеку от мексиканской границы. Он признал вину в домашнем насилии и был приговорен военным судом к 12 месяцам заключения. Согласно закону, после этого Келли должны были запретить покупать оружие, однако ВВС США по какой-то причине не передали информацию ФБР.
Ранее о неуравновешенности техасского стрелка заявлял президент США Дональд Трамп.
Напомним, 5 ноября бывший военный Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви в Сазерленд-Спрингс, штат Техас. Ранения получили более 20 человек. Преступник пытался скрыться на своем автомобиле. Его догнал и ранил один из местных жителей. После Келли был обнаружен мертвым в машине. По данным следствия, он покончил с собой. Полиция предполагает, что мотивом кровавой расправы могли стать семейные проблемы. Бывшие тесть и теща не были в этот день на службе, но погибла бабушка бывшей жены убийцы. Расстрел попал на видео.
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