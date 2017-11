Стивен Хокинг назвал срок гибели человечества на Земле

Свое мнение по этому вопросу он высказал в ходе общения по видеосвязи с участниками саммита Tencent WE. Как утверждает Стивен Хокинг, человечеству осталось всего несколько сотен лет — оно исчезнет на Земле к 2600 году.По его словам, причинами гибели человечества станут перенаселение и усиливающееся потребление энергии, которое приведет к тому, что Земля превратится в огненный шар, пишет The New York Post Ученый считает, что избежать катастрофы, возможно, удастся, если найти подходящую для переселения планету. Поэтому он предложил инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot, который готовит путешествие к альфе Центавра — ближайшей к Солнечной системе звезд. Знаменитый физик полагает, что там может находиться пригодная для жизни планета. Хокинг уточнил, что летательный аппарат проекта Breakthrough Starshot на скорости света доберется до звезды всего за 20 лет.