В Петербурге появился памятный знак всем корабелам России

На заводе «Адмиралтейские верфи» заложили камень в память о судостроителях эпохи революции и Гражданской войны.

На «Адмиралтейских верфях» заложили памятный камень всем российским корабелам, которые выполняли свой профессиональный долг в годы революции и Гражданской войны. Этот символический акт напомнил о судьбах десятков тысяч людей, которых неспокойное время развело по разные стороны баррикад.



На церемонии закладки памятного камня присутствовали представители Объединенной судостроительной корпорации, Министерства обороны и петербургской интеллигенции.



Любопытно, что церемония закладки памятного камня состоялась практически в день рождения предприятия. Накануне судостроительный завод отметил 313-й год со дня основания.