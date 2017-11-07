Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Петербурге появился памятный знак всем корабелам России

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    В Петербурге появился памятный знак всем корабелам России

    В Петербурге появился памятный знак всем корабелам России

    На заводе «Адмиралтейские верфи» заложили камень в память о судостроителях эпохи революции и Гражданской войны.

    На «Адмиралтейских верфях» заложили памятный камень всем российским корабелам, которые выполняли свой профессиональный долг в годы революции и Гражданской войны. Этот символический акт напомнил о судьбах десятков тысяч людей, которых неспокойное время развело по разные стороны баррикад.

    На церемонии закладки памятного камня присутствовали представители Объединенной судостроительной корпорации, Министерства обороны и петербургской интеллигенции.

    Любопытно, что церемония закладки памятного камня состоялась практически в день рождения предприятия. Накануне судостроительный завод отметил 313-й год со дня основания.

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