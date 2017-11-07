Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Боевики обстреляли район в Дамаске рядом с посольством России

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    Боевики обстреляли район в Дамаске рядом с посольством России

    Боевики обстреляли район в Дамаске рядом с посольством России

    Боевики открыли минометный и ракетный огонь по столице Сирии. Предварительно, более 10 человек получили ранения.

    По данным сирийского агентства SANA, обстрел Дамаска велся из района Восточная Гута.

    Под огнем оказались несколько густонаселенных районов, в том числе и Аль-Масдар, где находится посольство России. Были обстреляны здания рядом со зданием российского диппредставительства. По данным СМИ, в результате этой атаки пострадали более 10 человек.

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