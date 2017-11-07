Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Зюганов заявил о выдвижении в качестве кандидата на выборы президента

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    Зюганов заявил о выдвижении в качестве кандидата на выборы президента

    Зюганов заявил о выдвижении в качестве кандидата на выборы президента

    Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера КПРФ выдвинули на президентские выборы все партийные организации. Но тем не менее окончательное решение примет съезд.

    Лидер КПРФ рассказал, что партия подготовила к выборам программу «Десять шагов к достойной жизни». По его словам, в КПРФ относятся к президентской кампании очень серьезно. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

    Геннадий Зюганов: «К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа „Десять шагов к достойной жизни“. И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации».

    Предвыборный съезд КПРФ назначен на декабрь. Именно на нем будет принято окончательное решение о кандидатуре Зюганова. Он баллотируется на выборах главы государства с 1996 года.

    Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует в декабре.

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