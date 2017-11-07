К 100-летию революции в Москве открылась уникальная выставка «красных» журналов

В 100-ю годовщину Октябрьской революции красный цвет, символизирующий кровь, пролитую за свободу страны, превалировал на улицах Москвы. Большевики возвели его в культ. Сегодня этой теме посвящены многочисленные выставки и инсталляции.

Краснота в молодой Стране Советов была буквально повсюду: Красный Октябрь, красный флаг, Красная армия, Красный Профинтерн, бесчисленные красные города и улицы, заводы и учреждения.



Не осталось в стороне и издательское дело. Одних только журналов, в названии которых присутствовало слово «красный», насчитывалось более 70: «Красный Петроград», «Красная Нива», «Заноза с красным перцем» «Красный смех», «Красный ворон» (еженедельное приложение к «Красной газете»), «Красная колокольня» или вообще «Красный дьявол», адресованный рабочему классу и являвшийся орудием борьбы с врагами пролетариата.



На этом фоне такие обложки, как «Красные всходы», «Красные крылья», «Красный пахарь», «Красный огонек», выглядели менее броско. Представители военных профессий тоже стали красными: «Красный командир», «Красный боец», «Красный курсант», «Красный милиционер», даже «Красный маскировщик» — орган Высшей школы военной маскировки встали в один ряд с «Красным конвоиром» — органом коллектива ВКП(б) войск конвойной стражи СССР.



Оформление многих новых журналов стало настоящим произведением искусства.



Галина Кузьмина, куратор выставочного проекта: «Конструктивистские обложки оформляли и Родченко, и Лисицкий, братья Стенберги. „Красную ниву“, „Красную панораму“ исполняли художники Кустодиев, Петров-Водкин. Это просто уникальная выставка и выдающееся явление. Такое больше нигде не увидишь».



Журналы для экспозиции предоставили из своей коллекции известные библиофилы Алексей Венгеров и его сын Сергей. Оба закончили МАИ. Венгеров-старший — профессор, доктор технических наук, много лет работал на закрытых ракетных предприятиях. Он создатель знаменитой библиохроники в 14 томах, где прослежена трехвековая история России через книги. Коллекцию так называемых красных журналов Венгеров собирал лет 20.



Период оригинальных, замечательных обложек и цветных вкладок выдающихся художников продолжался, впрочем, недолго. Внешне советские журналы, особенно литературные, стали безликими.



Выставка «Краснота спасет мир?.. 100 лет, которые потрясли?» в галерее «На Каширке» будет работать до 9 декабря.



Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.