Шойгу рассказал о высокой эффективности российской техники в Сирии

Операция в Сирии доказала, что российское оружие — одно из лучших в мире. Такое заявление прозвучало сегодня на коллегии Минобороны, участники которой подводили итоги работы за последние пять лет и намечали планы на период до 2020 года. По словам главы военного ведомства Сергея Шойгу, многие страны делают выбор в пользу боевой техники и оружия российского производства, оценив их превосходство над зарубежными аналогами.

Сергей Шойгу: «Новое вооружение показало высокую эффективность и надежность в ходе боевых действий в Сирии. В первую очередь это относится к авиационной технике и высокоточному оружию большой дальности. Набранные темпы позволят министерству обороны гарантированно выполнять задачу по выходу к 2020 году на 70-процентный уровень оснащенности войск современными образцами вооружения и техники».



Выступавшие на коллегии отметили, что в Сирии приобрели боевой опыт многие офицеры российских вооруженных сил, в том числе командующие войсками военных округов, командармы и почти все командиры дивизий. Полученный опыт помогает им осваивать новые способы ведения боевых действий.



Как заявляют руководители Минобороны, успех операции в Сирии и качественные изменения в развитии Вооруженных сил России значительно повысили престиж военной службы. С 2012 года в два раза выросло число тех, кто решил служить по контракту. 64% россиян, согласно опросам социологов, сегодня считают службу в армии хорошей школой жизни для молодых людей. А деятельность армии России в настоящее время одобряют 92% населения страны.