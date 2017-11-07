В госпитале им. Вишневского рассказали о состоянии раненных в Сирии журналистов

В подмосковном Чкаловском сегодня приземлился медицинский самолет Минобороны с нашими коллегами, раненными в Сирии. Четверо российских журналистов и пятеро военных подорвались на управляемом фугасе. Это произошло в одном из жилых кварталов
Дейр-эз-Зора.
Травмы получили корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, а также журналисты телеканала «Звезда» Дмитрий Стародубский и Константин Худолеев. Первую помощь им оказали на российской авиабазе, а долечивать теперь будут в военном госпитале в Красногорске.
Александр Филиппов, Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского: «Состояние всех пациентов, журналистов и военнослужащих стабильное. Помощь сейчас им оказывается в полном объеме. Проводятся диагностические мероприятия и лечебные параллельно. Все больные размещены в специально оборудованных палатах».
По словам Филиппова, все для оказания медицинской помощи в полном объеме в настоящий момент в госпитале есть.
Александр Филиппов, Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского: «Состояние всех пациентов, журналистов и военнослужащих стабильное. Помощь сейчас им оказывается в полном объеме. Проводятся диагностические мероприятия и лечебные параллельно. Все больные размещены в специально оборудованных палатах».
По словам Филиппова, все для оказания медицинской помощи в полном объеме в настоящий момент в госпитале есть.
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