Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    В госпитале им. Вишневского рассказали о состоянии раненных в Сирии журналистов. войны и вооруженные конфликты, журналистика, НТВ, Сирия, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ госпитале им. Вишневского рассказали о состоянии раненных в Сирии журналистов

    В госпитале им. Вишневского рассказали о состоянии раненных в Сирии журналистов

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    В госпитале им. Вишневского рассказали о состоянии раненных в Сирии журналистов

    В госпитале им. Вишневского рассказали о состоянии раненных в Сирии журналистов

    В госпитале им. Вишневского рассказали о состоянии раненных в Сирии журналистов

      В подмосковном Чкаловском сегодня приземлился медицинский самолет Минобороны с нашими коллегами, раненными в Сирии. Четверо российских журналистов и пятеро военных подорвались на управляемом фугасе. Это произошло в одном из жилых кварталов Дейр-эз-Зора.

      Травмы получили корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, а также журналисты телеканала «Звезда» Дмитрий Стародубский и Константин Худолеев. Первую помощь им оказали на российской авиабазе, а долечивать теперь будут в военном госпитале в Красногорске.

      Александр Филиппов, Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского: «Состояние всех пациентов, журналистов и военнослужащих стабильное. Помощь сейчас им оказывается в полном объеме. Проводятся диагностические мероприятия и лечебные параллельно. Все больные размещены в специально оборудованных палатах».

      По словам Филиппова, все для оказания медицинской помощи в полном объеме в настоящий момент в госпитале есть.

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