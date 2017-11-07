В России начинает работу первый цифровой вуз

О старте образовательного проекта, в котором не будет привычных лекций в аудиториях, классического руководства в лице ректора и даже дипломов, объявили в Петербурге.

Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) «20.35» предложит слушателям курсы от ведущих вузов страны, связанные темой цифровой экономики.



Первыми студентами станут сотрудники технологических компаний, которые прошли конкурсный отбор. Им помогут получить знания и компетенции, необходимые для реализации собственных идей и вывода новых российских продуктов на мировой рынок.



В Агентстве стратегических инициатив, которое участвует в развитии университета, рассказали, что в перспективе студентом может стать любой талантливый человек, а одним из способов профинансировать обучение будет инвестиционный контракт. То есть выпускник расплатится с вузом частью своих будущих доходов.