Мать убитого в Петербурге паралимпийца оспаривает приговор районного суда

В Городском суде Петербурга начали рассматривать апелляционную жалобу по резонансному делу об убийстве спортсмена-паралимпийца Семёна Филатова.

Шокирующее по своей жестокости преступление произошло летом 2016 года возле дома на Ленинском проспекте. Тогда 24-летнего петербуржца, профессионального тяжелоатлета, выманила на улицу его бывшая девушка Анастасия Миняйлова, после чего ее новый избранник (21-летний гражданин Азербайджана Исраил Алиев) расстрелял в упор своего соперника.



Шесть пуль вошли в сердце и одна — в голову Филатова. Однако виновным в убийстве суд признал только жителя Воронежа Алиева и приговорил его к семи с половиной годам заключения. Доказательства того, что организатором расправы выступила именно девушка, суд счел недостаточными и отправил ее как соучастницу также в колонию общего режима, но всего на полтора года.



Елена Филатова, мать Семёна Филатова: «Я считаю приговор Красносельского районного суда Петербурга необоснованным, незаконным и несправедливым. Я считаю, что Миняйлова здесь играет главную роль. Именно девушка виновна, а Алиев был просто пистолетом в ее руках».



Как установило следствие, мотивом жестокого убийства спортсмена стала месть: ранее Филатов застал Алиева вместе со своей возлюбленной и дал ему пощечину. Тот копил злость почти год, после чего вместе с Миняйловой вернулся из Воронежа в Петербург и разрядил в паралимпийца всю обойму. Мать погибшего убеждена: именно 25-летняя девушка и стала организатором этого циничного преступления.