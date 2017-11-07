Саакашвили получил документ о легальности пребывания на Украине

Лидер партии «Рух новых сил» («Движение новых сил») Михаил Саакашвили получил от Государственной миграционной службы Украины документ, подтверждающий легальность его нахождения на территории страны.
Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили получил право находиться на территории Незалежной на законных основаниях. Об этом сообщил сам политик на своей странице в Facebook, опубликовав фотокопию документа.
Михаил Саакашвили: «Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально».
Саакашвили подчеркнул, что намерен через суд добиваться восстановления его украинского гражданства.
Ранее власти сообщили, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, в связи с чем опального политика могут депортировать. При этом генпрокурор Юрий Луценко обвинил экс-президента Грузии в том, что тот «перешел красную линию», устраивая провокации «с целью личного захвата власти».
Саакашвили, напомним, в начале сентября при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу же после этого он попросил политического убежища.
Михаил Саакашвили: «Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально».
Сьогодні нарешті отримав від міграційної служби документ, який засвідчує, що я перебуваю на території України легально. …Опубликовано Mikheil Saakashvili 7 ноября 2017 г.
Саакашвили подчеркнул, что намерен через суд добиваться восстановления его украинского гражданства.
Ранее власти сообщили, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, в связи с чем опального политика могут депортировать. При этом генпрокурор Юрий Луценко обвинил экс-президента Грузии в том, что тот «перешел красную линию», устраивая провокации «с целью личного захвата власти».
Саакашвили, напомним, в начале сентября при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу же после этого он попросил политического убежища.
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