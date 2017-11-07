Уэльский министр покончил с собой после обвинений со стороны женщин

Министра правительства Уэльса и члена Лейбористской партии Карла Сарджента нашли мертвым в его доме.
Как пишет сайт Газета.Ru со ссылкой на полицию, Сарджент совершил самоубийство. 3 ноября его лишили должности в правительстве после того, как несколько женщин выступили против него с обвинениями. В чем конкретно они заключались, не уточняется.
Отметим, что ранее консерваторы прекратили членство депутата Чарли Элфике из-за «серьезных обвинений» в его адрес.
А 1 ноября из-за обвинений в сексуальных домогательствах в отставку подал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.
Отметим, что ранее консерваторы прекратили членство депутата Чарли Элфике из-за «серьезных обвинений» в его адрес.
А 1 ноября из-за обвинений в сексуальных домогательствах в отставку подал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.
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