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    Уэльский министр покончил с собой после обвинений со стороны женщин

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    Уэльский министр покончил с собой после обвинений со стороны женщин

    Уэльский министр покончил с собой после обвинений со стороны женщин

    Уэльский министр покончил с собой после обвинений со стороны женщин
  • Фото: Associated Press © 2017, Benjamin Wright

    • Министра правительства Уэльса и члена Лейбористской партии Карла Сарджента нашли мертвым в его доме.

    Как пишет сайт Газета.Ru со ссылкой на полицию, Сарджент совершил самоубийство. 3 ноября его лишили должности в правительстве после того, как несколько женщин выступили против него с обвинениями. В чем конкретно они заключались, не уточняется.

    Отметим, что ранее консерваторы прекратили членство депутата Чарли Элфике из-за «серьезных обвинений» в его адрес.

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