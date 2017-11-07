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9 ноября, 12:00
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    На серой ветке восстановили движение после падения пассажира на рельсы

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    • Фото: @DKuznetsov90 / twitter.com
    На серой ветке восстановили движение после падения пассажира на рельсы

    На серой ветке восстановили движение после падения пассажира на рельсы

    На серой ветке восстановили движение после падения пассажира на рельсы
  • Фото: @DKuznetsov90 / twitter.com

    • Движение на Серпухово-Тимирязевской линии столичного метрополитена восстановлено. Упавшему на рельсы пассажиру оказывают помощь медики.

    Движение поездов от станции «Отрадное» в сторону центра было приостановлено на 10–20 минут, сообщает «Интерфакс». Причиной стало падение пассажира на рельсы. К настоящему моменту пострадавшего увезли на скорой, а движение составов постепенно входит в график.

    Telegram-канал метро Москвы: «Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение на северном участке линии вводится в график».

    Ранее сообщалось, что поезд остановился на станции, наполовину выехав из тоннеля. У него было разбито лобовое стекло.

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