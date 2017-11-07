На серой ветке восстановили движение после падения пассажира на рельсы

Движение на
Серпухово-Тимирязевской линии столичного метрополитена восстановлено. Упавшему на рельсы пассажиру оказывают помощь медики.
Движение поездов от станции «Отрадное» в сторону центра было приостановлено на 10–20 минут, сообщает «Интерфакс». Причиной стало падение пассажира на рельсы. К настоящему моменту пострадавшего увезли на скорой, а движение составов постепенно входит в график.
Telegram-канал метро Москвы: «Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение на северном участке линии вводится в график».
Ранее сообщалось, что поезд остановился на станции, наполовину выехав из тоннеля. У него было разбито лобовое стекло.
Telegram-канал метро Москвы: «Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение на северном участке линии вводится в график».
Ранее сообщалось, что поезд остановился на станции, наполовину выехав из тоннеля. У него было разбито лобовое стекло.
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