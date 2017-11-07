Раскрыта реальная стоимость новейшего iPhone X

Специалисты аналитического агентства TechInsights решили узнать себестоимость нового безрамочного смартфона от Apple. Оказалось, что цена на модный гаджет в магазинах выше его реальной стоимости в несколько раз.
Так, новый дисплей устройства оценили в 65 долларов, корпус в металлической рамке — в 36 долларов, а стоимость электронной начинки, как оказалось, не превышает 247 условных единиц, сообщает MacRumors. В конце концов специалисты пришли к выводу, что окончательная стоимость iPhone X не должна превышать 357 долларов (это приблизительно 21 тысяча рублей).
iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Младшая модель флагмана доступна в США по цене 999 долларов, в России новинку предлагают приобрести минимум за 79 тысяч рублей. Впрочем, высокая цена не снизила ажиотажного спроса на смартфон и не избавила от очередей у точек продаж во многих странах мира.
Как, по-вашему, стоит iPhone X своих денег? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Младшая модель флагмана доступна в США по цене 999 долларов, в России новинку предлагают приобрести минимум за 79 тысяч рублей. Впрочем, высокая цена не снизила ажиотажного спроса на смартфон и не избавила от очередей у точек продаж во многих странах мира.
Как, по-вашему, стоит iPhone X своих денег? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
Комментарии