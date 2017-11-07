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Брифинг Марии Захаровой

    Неизвестные устроили пожар у магазина Roshen во Львове

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    Неизвестные устроили пожар у магазина Roshen во Львове

    Неизвестные устроили пожар у магазина Roshen во Львове

    Во Львове ищут злоумышленников, устроивших пожар у магазина Roshen.

    Инцидент произошел на Галицкой площади. Неизвестными была сожжена плюшевая зайчиха, установленная перед магазином Roshen. Также сообщается, что огнем были повреждены две фигуры зайчат. В полиции сообщили, что приступили к расследованию инцидента, передает РИА Новости.

    Владельцем кондитерской фабрики Roshen является президент Украины Пётр Порошенко. Ранее некоторые депутаты Верховной рады призвали к блокаде магазинов, принадлежащих украинскому лидеру.

    смотретьПолуголая активистка FEMEN устроила пожар у магазина Порошенко
    Полуголая активистка FEMEN устроила пожар у магазина Порошенко
    В конце октября в центре Киева возле одной из торговых точек сети активистка FEMEN устроила «огненную» акцию: подожгла стоявших на улице плюшевых медведей.

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