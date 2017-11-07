Неизвестные устроили пожар у магазина Roshen во Львове

Во Львове ищут злоумышленников, устроивших пожар у магазина Roshen.
Инцидент произошел на Галицкой площади. Неизвестными была сожжена плюшевая зайчиха, установленная перед магазином Roshen. Также сообщается, что огнем были повреждены две фигуры зайчат. В полиции сообщили, что приступили к расследованию инцидента, передает РИА Новости.
Владельцем кондитерской фабрики Roshen является президент Украины Пётр Порошенко. Ранее некоторые депутаты Верховной рады призвали к блокаде магазинов, принадлежащих украинскому лидеру.
В конце октября в центре Киева возле одной из торговых точек сети активистка FEMEN устроила «огненную» акцию: подожгла стоявших на улице плюшевых медведей.
Владельцем кондитерской фабрики Roshen является президент Украины Пётр Порошенко. Ранее некоторые депутаты Верховной рады призвали к блокаде магазинов, принадлежащих украинскому лидеру.
В конце октября в центре Киева возле одной из торговых точек сети активистка FEMEN устроила «огненную» акцию: подожгла стоявших на улице плюшевых медведей.
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