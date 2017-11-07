В Петербурге «связали» волшебный спектакль для детей и взрослых

В Театре Дождей готовят самую уютную премьеру сезона по мотивам сказок Сергея Козлова.

Премьера этого сочинения (даже программка напоминает школьную тетрадку) выходит аккурат к началу осенних каникул. Но создатели спектакля так пока и не определились, для кого же играют сказку в первую очередь — для детей или для взрослых?



Возраст, в каких числительных он бы не выражался, еще не гарантирует прямую дорогу в волшебный лес. Кроме философствующего Ёжика, заботливого Медвежонка и практичного Зайца здесь проживает Вечность. Прячется в желтых листьях, любит песни группы «Аквариум».



Инна Левинтан, актриса: «У нас вообще эзотерический спектакль. Для нас так было изначально. Мы еще хотели вставить очень много песен Бориса Борисовича Гребенщикова. Мы вообще рассчитывали, что это будет спектакль совсем для взрослых».



Ограничить аудиторию совсем взрослыми у режиссера Натальи Никитиной рука не поднялась, но сказки Сергея Козлова в Дождях рассказывают без сюсюканий, со всей серьезностью и честностью, отличающими настоящую детскую литературу.



Как сообщает корреспондент НТВ Юлия Олещенко, в канву спектакля вплетены стихи основоположника ленинградской школы верлибра Геннадия Алексеева, чье творчество высоко ценил Иосиф Бродский и мало публиковали при жизни соотечественники.



В Петербурге, где небо безоблачным бывает нечасто, эту премьеру постарались сделать максимально теплой. Чтобы вырастить вязаные вязы на сцене, понадобились две легковые машины пряжи, шесть рук и десяток бессонных ночей. Даже если у вас нет колючек, выбраться из оврага одиночества обязательно удастся. Главное, не терять связи с теми, кого любишь.