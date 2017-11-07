Юная блогерша разрыдалась после неудавшейся встречи с фанатами и стала звездой Сети

В Интернете набирает популярность трогательное видео с юной блогершей, разрыдавшейся после неудавшейся встречи с фанатами.
Автор YouTube-канала для девочек Лайк TV-шоу, 10-летняя Алина, выложила видео, в котором расплакалась из-за того, что никто из ее поклонников не пришел на встречу с ней.
Юная блогерша со слезами на глазах поведала, что с трепетом ждала момента, когда увидит своих подписчиков, и серьезно подготовилась к нему: купила много конфет, хотела провести конкурс с призами.
Алина: «В комментариях мне писали больше 20 человек, что они придут. Я ждала там полчаса, а никто не пришел. Я везде искала по парку — никого не было. Пожалуйста, не обманывайте меня больше так, я сейчас очень-очень сильно расстроилась».
Ролик с плачущей Алиной посмотрели около 650 тысяч человек, свои комментарии со словами утешения оставили сотни людей. А на сам блог теперь подписаны более 30 тысяч пользователей.
Elvin Grey: «Алиночка, не растраивайся, у тебя очень большое будущее и ты будешь собирать ооооочень большие фан-встречи. Оставайся всегда такой искренней и доброй. Не стоит злиться на тех людей, которые не пришли. У тебя все ещё впереди, не останавливайся!»
ГоловоЛомка: «Алина, у тебя хороший канал. Ты сама хорошая девочка. Не расстраивайся, и все получится, удачи! На следующую встречу придет гораздо больше людей)))».
Известные блогеры Рунета тоже поддержали Алину, призвав подписаться на ее блог.
Юная блогерша со слезами на глазах поведала, что с трепетом ждала момента, когда увидит своих подписчиков, и серьезно подготовилась к нему: купила много конфет, хотела провести конкурс с призами.
Алина: «В комментариях мне писали больше 20 человек, что они придут. Я ждала там полчаса, а никто не пришел. Я везде искала по парку — никого не было. Пожалуйста, не обманывайте меня больше так, я сейчас очень-очень сильно расстроилась».
Ролик с плачущей Алиной посмотрели около 650 тысяч человек, свои комментарии со словами утешения оставили сотни людей. А на сам блог теперь подписаны более 30 тысяч пользователей.
Elvin Grey: «Алиночка, не растраивайся, у тебя очень большое будущее и ты будешь собирать ооооочень большие фан-встречи. Оставайся всегда такой искренней и доброй. Не стоит злиться на тех людей, которые не пришли. У тебя все ещё впереди, не останавливайся!»
ГоловоЛомка: «Алина, у тебя хороший канал. Ты сама хорошая девочка. Не расстраивайся, и все получится, удачи! На следующую встречу придет гораздо больше людей)))».
Известные блогеры Рунета тоже поддержали Алину, призвав подписаться на ее блог.
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