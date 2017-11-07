Орешкин отобрал 15 претендентов на работу в Минэкономразвития

Максим Орешкин выбрал кандидатов для работы в Минэкономразвития. Ранее глава ведомства объявил набор квалифицированных кадров, предложив отправлять резюме ему в Facebook и на почту.
Желающих было около 4 тысяч, из них он отобрал 15 человек для личного собеседования. Об этом Орешкин написал на своей страничке в соцсети.
Министр также добавил, что его очень обрадовало большое количество резюме от молодежи и в связи с этим он решил открыть новую программу по прохождению практики с февраля следующего года.
Министр также добавил, что его очень обрадовало большое количество резюме от молодежи и в связи с этим он решил открыть новую программу по прохождению практики с февраля следующего года.
Спасибо всем кто прислал свои резюме в ответ на мой призыв!Posted by Maxim Oreshkin on Monday, November 6, 2017
Писем пришло очень много и это была действительно непростая…
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