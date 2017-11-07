Миллер сообщил Медведеву о рекордно высоком уровне готовности «Газпрома» к зиме

Дмитрий Медведев обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером подготовку к зимнему отопительному сезону.

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По словам Миллера, система газоснабжения работает стабильно, на магистральных трубопроводах проведены все необходимые плановые ремонты, а запасы топлива имеются в достаточном объеме.



Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «В подземных хранилищах Российской Федерации закачано 72 млрд 184 млн кубометров газа. В настоящее время мы обеспечиваем потенциальный максимальный суточный отбор — 805,3 миллиона кубометра газа в сутки. Это является историческим рекордом. Все это позволяет говорить о том, что „Газпром“ обеспечит надежное газоснабжение потребителей РФ, потребителей за рубежом в предстоящий осенне-зимний период».



Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Хорошо, потому что общая готовность „Газпрома“ — это в значительной степени готовность всей страны к зиме, к прохождению того, что на газпромовском языке принято называть осенне-зимним максимумом. А страна у нас действительно в этом смысле очень сложная».



По словам Миллера, за 10 месяцев текущего года потребление газа в России выросло почти на 7%, при этом добыча увеличилась на 17%. Средний уровень газификации по стране приближается к 70% — в этом году «Газпром» построит 1700 километров газопроводов, топливо получат больше 200 населенных пунктов.