Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Певица МиЛя поддержала участников «Ты супер! Танцы». дети и подростки, знаменитости, НТВ, Ты супер Танцы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПевица МиЛя поддержала участников «Ты супер! Танцы»

    Певица МиЛя поддержала участников «Ты супер! Танцы»

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    Певица МиЛя поддержала участников «Ты супер! Танцы»

    Певица МиЛя поддержала участников «Ты супер! Танцы»

    Певица МиЛя поддержала участников «Ты супер! Танцы»

      На подмосковной базе, где живут участники проекта НТВ «Ты супер! Танцы», готовятся к новым испытаниям. В гости к юным танцорам, мечтающим стать героями Интернета, сегодня пришла певица, которая ненамного их старше, но уже может похвастать сотнями тысяч просмотров на YouTube.

      Певица МиЛя — звезда Интернета, чьи клипы собирают сотни тысяч просмотров. Ее композиции ребята не просто знают и любят, им потребовалось всего пара минут, чтобы подготовить новый танец на песню «Не твоя».

      Девушка мгновенно покорила юных танцоров одним только признанием, что предпочитает хип-хоп. МиЛя, хоть и звезда, в общении оказалась простой, как две ноты, из которых и состоит ее псевдоним.

      МиЛя: «А еще с этих нот начинается гимн Российской федерации».

      Вместо автографа — подписка в соцсетях и, конечно же, фотография с певицей. Вот оно — поколение селфи.

      Участник проекта Евгений Щербаков тоже сделал снимок, но почти сразу убежал. Его ждет репетиция в очень уж неожиданном трио, в него входят Даня Назаров, Миша Третьяков и сам Женя. Он — самый младший из них. Но в первом туре он один получил максимальную оценку — четыре «да».

      Евгений Щербаков: «Мне не хватает папы, мамы».

      Мама пьет, папа умер. У Дани — такая же история. Его отца не стало в тот самый день, когда мальчик появился на свет.

      Даниил Назаров: «Он шел к нам в роддом, и по пути его убили».

      Даня на сцене «Ты супер! Танцы» переволновался, едва не уронил партнершу и расплакался, когда узнал, что все-таки прошел.

      А Миша Третьяков признался: он не знает, что случилось с его мамой. Мишу воспитывают дедушка и бабушка, они и гордятся им и переживают за каждое замечание. Маму мальчика убил случайный собутыльник, об отце ничего не известно.

      Певице МиЛе всего 21 год, по сути, она немногим старше большинства участников проекта. Может, именно поэтому и общаться им было так легко.

      МиЛя: «Они таки дружелюбные и милые. Вообще, очень понравилось! Светлые, лучезарные, такие хорошие».

      Они, конечно, тоже уже почти звезды. И, возможно, вскоре в списке заветных желаний можно будет смело ставить галочку «сделано»: мечта стать известными танцовщиками исполнилась.

      Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 11 ноября, в 20:00.

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