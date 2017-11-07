Певица МиЛя поддержала участников «Ты супер! Танцы»

На подмосковной базе, где живут участники проекта НТВ «Ты супер! Танцы», готовятся к новым испытаниям. В гости к юным танцорам, мечтающим стать героями Интернета, сегодня пришла певица, которая ненамного их старше, но уже может похвастать сотнями тысяч просмотров на YouTube.
Певица МиЛя — звезда Интернета, чьи клипы собирают сотни тысяч просмотров. Ее композиции ребята не просто знают и любят, им потребовалось всего пара минут, чтобы подготовить новый танец на песню «Не твоя».
Девушка мгновенно покорила юных танцоров одним только признанием, что предпочитает хип-хоп. МиЛя, хоть и звезда, в общении оказалась простой, как две ноты, из которых и состоит ее псевдоним.
МиЛя: «А еще с этих нот начинается гимн Российской федерации».
Вместо автографа — подписка в соцсетях и, конечно же, фотография с певицей. Вот оно — поколение селфи.
Участник проекта Евгений Щербаков тоже сделал снимок, но почти сразу убежал. Его ждет репетиция в очень уж неожиданном трио, в него входят Даня Назаров, Миша Третьяков и сам Женя. Он — самый младший из них. Но в первом туре он один получил максимальную оценку — четыре «да».
Евгений Щербаков: «Мне не хватает папы, мамы».
Мама пьет, папа умер. У Дани — такая же история. Его отца не стало в тот самый день, когда мальчик появился на свет.
Даниил Назаров: «Он шел к нам в роддом, и по пути его убили».
Даня на сцене «Ты супер! Танцы» переволновался, едва не уронил партнершу и расплакался, когда узнал, что все-таки прошел.
А Миша Третьяков признался: он не знает, что случилось с его мамой. Мишу воспитывают дедушка и бабушка, они и гордятся им и переживают за каждое замечание. Маму мальчика убил случайный собутыльник, об отце ничего не известно.
Певице МиЛе всего 21 год, по сути, она немногим старше большинства участников проекта. Может, именно поэтому и общаться им было так легко.
МиЛя: «Они таки дружелюбные и милые. Вообще, очень понравилось! Светлые, лучезарные, такие хорошие».
Они, конечно, тоже уже почти звезды. И, возможно, вскоре в списке заветных желаний можно будет смело ставить галочку «сделано»: мечта стать известными танцовщиками исполнилась.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 11 ноября, в 20:00.
Девушка мгновенно покорила юных танцоров одним только признанием, что предпочитает хип-хоп. МиЛя, хоть и звезда, в общении оказалась простой, как две ноты, из которых и состоит ее псевдоним.
МиЛя: «А еще с этих нот начинается гимн Российской федерации».
Вместо автографа — подписка в соцсетях и, конечно же, фотография с певицей. Вот оно — поколение селфи.
Участник проекта Евгений Щербаков тоже сделал снимок, но почти сразу убежал. Его ждет репетиция в очень уж неожиданном трио, в него входят Даня Назаров, Миша Третьяков и сам Женя. Он — самый младший из них. Но в первом туре он один получил максимальную оценку — четыре «да».
Евгений Щербаков: «Мне не хватает папы, мамы».
Мама пьет, папа умер. У Дани — такая же история. Его отца не стало в тот самый день, когда мальчик появился на свет.
Даниил Назаров: «Он шел к нам в роддом, и по пути его убили».
Даня на сцене «Ты супер! Танцы» переволновался, едва не уронил партнершу и расплакался, когда узнал, что все-таки прошел.
А Миша Третьяков признался: он не знает, что случилось с его мамой. Мишу воспитывают дедушка и бабушка, они и гордятся им и переживают за каждое замечание. Маму мальчика убил случайный собутыльник, об отце ничего не известно.
Певице МиЛе всего 21 год, по сути, она немногим старше большинства участников проекта. Может, именно поэтому и общаться им было так легко.
МиЛя: «Они таки дружелюбные и милые. Вообще, очень понравилось! Светлые, лучезарные, такие хорошие».
Они, конечно, тоже уже почти звезды. И, возможно, вскоре в списке заветных желаний можно будет смело ставить галочку «сделано»: мечта стать известными танцовщиками исполнилась.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 11 ноября, в 20:00.
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