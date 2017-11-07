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    Коммунисты отметили 100-летие Октябрьской революции шествием в Москве. иностранцы, КПРФ, митинги и протесты, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКоммунисты отметили 100-летие Октябрьской революции шествием в Москве

    Коммунисты отметили 100-летие Октябрьской революции шествием в Москве

    2 комментария
    Коммунисты отметили <nobr>100-летие</nobr> Октябрьской революции шествием в Москве

    Коммунисты отметили 100-летие Октябрьской революции шествием в Москве

    Коммунисты отметили <nobr>100-летие</nobr> Октябрьской революции шествием в Москве

      Демонстрация, посвященная 100-летию Октябрьской революции, проходит в Москве. Ее организовали КПРФ и сторонники коммунистов.

      Колонна стартовала на Пушкинской площади и прошлась до Театральной. Участники шествия собрались возле памятника Карлу Марксу, где проходит митинг. В руках у демонстрантов — флаги ленинского комсомола, портреты Ленина, Сталина и Че Гевары.

      Среди участников акции много иностранцев, по данным лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в Россию прибыли более 130 делегаций более чем из 80 стран мира, в том числе Испании, Италии и Бразилии. Чтобы они не замерзли, российские коммунисты закупили для них теплые куртки.

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