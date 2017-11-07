Коммунисты отметили 100-летие Октябрьской революции шествием в Москве

Демонстрация, посвященная
100-летию Октябрьской революции, проходит в Москве. Ее организовали КПРФ и сторонники коммунистов.
Колонна стартовала на Пушкинской площади и прошлась до Театральной. Участники шествия собрались возле памятника Карлу Марксу, где проходит митинг. В руках у демонстрантов — флаги ленинского комсомола, портреты Ленина, Сталина и Че Гевары.
Среди участников акции много иностранцев, по данным лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в Россию прибыли более 130 делегаций более чем из 80 стран мира, в том числе Испании, Италии и Бразилии. Чтобы они не замерзли, российские коммунисты закупили для них теплые куртки.
Среди участников акции много иностранцев, по данным лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в Россию прибыли более 130 делегаций более чем из 80 стран мира, в том числе Испании, Италии и Бразилии. Чтобы они не замерзли, российские коммунисты закупили для них теплые куртки.
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