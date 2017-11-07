В Кремле прокомментировали рост протестной активности в РФ

Пресс-секретарь президента РФ назвал естественным рост социальной и политической активности в стране накануне выборов.
Дмитрия Пескова попросили прокомментировать доклад Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) о росте с начала года социальной и политической активности в стране. Песков отметил, что еще не ознакомился с докладом.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я не знаком детально с этой информацией. Безусловно, речь идет о предвыборном годе, через 5 месяцев состоятся президентские выборы, в любой стране мира происходит рост социальной активности в целом. Растет количество мероприятий в поддержку президента, и растет количество протестов, и эта активизация, которая сопровождает каждый раз предвыборный период».
Согласно докладу ЦЭПР, цитаты из которого были приведены на сайте РБК, в третьем квартале 2017 года количество политических, социально-экономических и трудовых протестов выросло почти на две трети по сравнению с началом года. В первом квартале было зафиксировано 284 протестные акции, во втором — 378, а в третьем — 445.
Напомним, дату президентских выборов, которые должны состояться в марте 2018 года, объявят в период с 8 по 15 декабря.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я не знаком детально с этой информацией. Безусловно, речь идет о предвыборном годе, через 5 месяцев состоятся президентские выборы, в любой стране мира происходит рост социальной активности в целом. Растет количество мероприятий в поддержку президента, и растет количество протестов, и эта активизация, которая сопровождает каждый раз предвыборный период».
Согласно докладу ЦЭПР, цитаты из которого были приведены на сайте РБК, в третьем квартале 2017 года количество политических, социально-экономических и трудовых протестов выросло почти на две трети по сравнению с началом года. В первом квартале было зафиксировано 284 протестные акции, во втором — 378, а в третьем — 445.
Напомним, дату президентских выборов, которые должны состояться в марте 2018 года, объявят в период с 8 по 15 декабря.
Комментарии