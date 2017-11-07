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9 ноября, 12:00
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    В Киеве очистили залитый цементом Вечный огонь

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    В Киеве очистили залитый цементом Вечный огонь

    В Киеве очистили залитый цементом Вечный огонь

    В Киеве очистили залитый цементом Вечный огонь
  • Фото: Associated Press © 2017, Efrem Lukatsky

    • Коммунальщики работают в парке Славы в Киеве, где был поврежден мемориал, посвященный победе в Великой Отечественной войне.

    Сотрудники коммунальных служб в Киеве почти полностью очистили от цемента оскверненный монумент — Вечный огонь. Однако пламя пока не зажгли, передает ТАСС.

    Возле памятника собрались возмущенные граждане, которые обсуждают этот акт вандализма. Одна из присутствующих высказала мнение, что залитый цементом Вечный огонь — это дело рук националистов. По ее мнению, таким образом они решили осквернить память о Дне освобождения Киева от фашистских захватчиков, который ежегодно отмечается 6 ноября.

    Местная жительница: «Власть позволяет это делать, считаю, что в этом виноват президент. Вот вам и „Слава Украине!“».

    Вандалы залили цементом нагретую часть мемориала, поэтому, даже несмотря на холодную погоду, смесь быстро затвердела. Хотя пламя еще не зажгли, неравнодушные киевляне стали приносить цветы к Вечному огню.

    Зампредседателя Киевской горадминистрации Алексей Резников пообещал, что вандалы не смогут избежать наказания. Он надеется, что правоохранители оперативно установят виновных, которые залили монумент цементом. В Москве уже отреагировали на этот акт вандализма.

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